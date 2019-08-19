David Blatt MS hastalığına yakalandığını duyurdu

Ölümcül bir tehlikesi bulunmadığı belirtilen hastalığı yok edecek kesin bir tedavi de bulunmuyor. Şu anda Yunanistan'ın Olympiakos takımını çalıştıran Blatt, birkaç ay önce kendisine PPMS (Primary-Progressive Multiple Sclerosis) hastalığı tehşisi konuduğunu belirten ABD'li çalıştırıcı, her şeye rağmen normal yaşamını sürdüreceğini ve hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğini belirtti.

David Blatt, o dönem LeBron James'in oynadığı Cleveland Cavaliers'ın başatrenörlüğünü iki sezon yaptıktan sonra Avrupa'ya Darüşşafaka ile dönmüştü. Başarılı çalıştırıcı 2007-2008 sezonunda o zaman adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes'in başantrenörlüğünü de yapmıştı.