Mutfakta pişen yemeklerin kokusu etrafa yayılmaması için kullanılan davlumbaz yada aspiratör, kokuyu çekerken aynı zamanda yemekle birlikte buharı çekerken yağları da içine çekiyor ve zamanla hem performans düşüyor hemde oldukça kirleniyor. Eğer yağlı davlumbaz nasıl temizlenir merak ediyor yada yağlı aspiratör nasıl temizlenir öğrenmek istiyorsanız "davlumbaz nasıl temizlenir, aspiratör nasıl temizlenir" haberimize göz atın.

Davlumbaz nasıl temizlenir? Aspiratör nasıl temizlenir?

Elektriği kapatın ve fan filtresini / muhafazasını çıkarın. Tavada su bikarbonat ve sirke ile kaynatın. Alternatif olarak, su kaynatın ve sonra deterjan içine dökün. Filtreyi tavaya yerleştirin. Eğer uygun değilse, derin bir fırın tepsisine veya kazık içine koyabilirsiniz ve sıcak sıvıyı dökebilirsiniz. Birkaç dakika bekletin. Temiz su ile durulayın ve eski bir diş fırçası ile hafifçe fırçalayın. Ayrıca bulaşık makinesinde de yıkanabilir. Paslanmaz çelik veya plastik fanda aynı karışımla temizlenebilir. Alüminyumdan oluşuyorsa, deterjan renk bozulmasına ve delinmeye neden olabilir. Bunun yerine, sıcak su, karbonatlı su veya çevre dostu yağ gidermeyen temizlik malzemeleri kullanın. Filtreyi değiştirmeden önce tamamen kuru olduğundan emin olun.