AK Parti'den istifa ettikten sonra yeni kurduğu Gelecek Partisi'nin ile siyaset sahnesine tekrar çıkan Ahmet Davutoğlu, gençlere daha iyi hitap edebilmek için sosyal medyayı daha aktif kullanma sinyali verdi.

Gençlerin daha çok yer aldığı sosyal medya platformları kullanmaya gayret eden Davutoğlu, uzun zamandır twitter ve instagram kullanıyordu. Davutoğlu son olarak gençlerin yoğun ilgi gösterdiği TikTok'a kayıt oldu.

Davutoğlu buradaki videosunda, "'Gençlik nerede' dedim, 'TikTok'ta dediler. Biz de geldik. Gençlik nerede biz oradayız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya videoları

Siyasi partiler zaman zaman gençlere daha iyi ulaşabilmek için gençlerin yoğun olarak kullandıkları sosyal medya platformlarında paylaşım yapıyorlar. Geçtiğimiz dönemlerde gençlere ulaşabilmek için CHP 24 Haziran seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaoğlu'nun animasyon videosunu paylaşmıştı. Videonun içeriğinde adil kullanım kotası, bağımsız filmler, snapchat filtreleri konuları yer almıştı.

10 GB internet hediyesi

Son dönem yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti adayı Binali Yıldırım, gençlere seçim vaadi olarak 10 GB internet hediye edileceğini vaat etmişti.

Yine 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti, üniversitede okuyan gençlere 25 yaşına kadar ücretsiz mobil internet ve konuşma vereceğini vaat etmişti.



