İsmi “Gelecek Partisi” olduğu öğrenilen yeni partinin kuruluşu için Ahmet Davutoğlu’nun ekibi İçişleri Bakanlığı’na giderek dilekçelerini sundu.

Yeni partinin kuruluş dilekçesini vermek üzere Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Nedim Yamalı, Feramüz Üstün, İzzettin Küçük ve Yeşim Karadağ İçişleri Bakanlığı’na gitti.

"Yarın partinin programının tanıtımı olacak"

İçişleri Bakanlığı çıkışı sonrası açıklama yapan Ayhan Sefer Üstün, "Kurucu üyelerinin başka partilere üyelikleri soruluyor. Kurucuların adli durumları inceleniyor. Maksimum 1 saat içinde tüm prosedür tamamlanarak hukuki süreç tamamlanmış olacak. Şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. Alındı belgesini aldıktan sonra sizlerle yeniden görüşürüz. Yarın saat 10.00'da kurucular kurulunun, partinin programının tanıtımı olacak" dedi.



