'Dayı' filmi geliyor

Ufuk Bayraktar’ın cezaevindeyken hikaye danışmanlığını yaptığı, Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk tarafından senaryolaştırılan, ‘Dayı: Bir Adamın Hikayesi’ filminin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Hikayesi Hatay, Samsun, İstanbul ve Ankara’da geçen projenin çekimleri, nisan ayında başlayacak.





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