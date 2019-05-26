Dayısını 16 el ateş ederek öldürdü

İzmir'in Selçuk ilçesinde 18 yaşını henüz doldurmayan genç, dayısını 16 el ateş ederek öldürdü

26 Mayıs 2019, Pazar 19:38
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Dayısını 16 el ateş ederek öldürdü

Olay, öğlen saatlerinde Selçuk ilçesindeki İZBAN Selçuk istasyonu çıkışında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 2001 doğumlu olan ancak 18 yaşını henüz doldurmayan B.S., dayısı M.Ç.'ye silahla kurşun yağdırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

16 el ateş ettiği öğrenilen B.S. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan dayı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç olayın ardından emniyet ekiplerince yakalandı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

İZMİR (İHA)

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