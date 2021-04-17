Yapılan duyuruya göre Days Gone'ın PC için çıkış tarihi 18 Mayıs 2021. Epic Games ve Steam üzerinden erişime açılacak. Oyunun Türkiye fiyatı ise her iki platformda da 279,00 TL.

İyileştirilmiş grafikler, 21:9 ultra-geniş monitör desteği, klavye ve fare ile kontrol imkanı ve PlayStation 4’e yayınlanmasının ardından tüm çıkış sonrası yayınlanan içeriğin yer aldığı Days Gone, PC oyuncuları için heyecan verici içeriklerle geliyor.

Days Gone nasıl bir oyun?

Days Gone, gizemli uluslararası bir hastalığın dünyanın büyük bir kısmını yok ettiği, öldürmediklerini ise milyonlarca akılsız ama ölümcül bir yaratığa dönüştürdüğü pandemiden 2 yıl sonrasında, Pasifik Kuzeybatı’nın yüksek çöllerinde geçen bir açık dünya temalı aksiyon oyunudur. Hayatta kalanlar, tüm kaynakların kıt olduğu, şiddet ve cinayetin sıradan olduğu ve Freakers isimli yaratıkların kalabalık bir şekilde gezindiği bir dünyada yaşamaktadır.

Oyuncular, sivil kampların dışında vahşi hayatta kuralsızca yaşayan ödül avcısı ve bir serseri olan Deacon St. John olarak yeni dünyanın şiddetine karşı yüzleşecekler. Deacon, dünya yok olmadan önce üyesi olduğu Mongrels MC isimli kanunsuz motor kulübüyle şiddetin ve kaosun açık yollarda bir parçası olduğu dönemden öğrendiği yeteneklerini kullanarak hayatta kalmaktadır.

Her şeyin merkezinde, Days Gone kimlerin bu sert koşullara nasıl tepki verdiğini ve yaşamanın sadece hayatta kalmak olmadığını, bu koşullar altında kaybın, sevginin, dostluğun, intikamın ve çaresizliğin keşfini konu alıyor. Deacon özelinde ise bu umudun asla kaybolmaması gerektiğinin bir hikayesi.