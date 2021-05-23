Days Gone PC inceleme - Detaylar bilgisayarda daha net hale geliyor

Days Gone, 2019 yılında PlayStation 4 için piyasaya sürüldüğünde oyuncuları birbirinden ayıran bir yapım olmuştu. Oyunu bazıları çok severken bazıları da hiç beğenmemişti. Bunun en büyük nedeni oyunun optimizasyon sorunuydu. Çünkü FPS düşmeleri oyuncuların canını en çok sıkan şeylerin başında geliyordu. Açık konuşmak gerekirse Days Gone, PS4 için çıkan son özel oyunlardan biriydi ve konsolun donanımını sonuna kadar kullandığı için böyle bir sonuç ortaya çıkmıştı. Sonradan gelen güncellemeler, bir nebze düzelmesini sağlasa da sorunlar tamamen ortadan kalkmamıştı. Yine de kötü bir oyun değildi ve ben oldukça beğenmiştim.

Bend Studios, oyunu alıp güncel donanımlara uygun şekilde yeniden geliştirmiş ve ortaya çok iyi bir sonuç çıkmış. RTX 3080 ile 4K çözünürlükte oldukça akıcı bir şekilde oyunu oynadım ve herhangi bir sorun ile karşılaşmadım. Daha önceki sürümün grafik kalitesi o güne göre çok iyiydi ama PC ile birleşince ortaya çok daha farklı bir sonuç çıkmış. Düşmanlarınızla savaşırken sopanıza bulaşan kan bile daha canlı. Şehrin etrafındaki ağaçlar daha canlı ve karakter detayları daha belirgin hale gelmiş. Grafiksel olarak oyun gerçek potansiyeline ulaşmış diyebilirim.

Diğer taraftan bakacak olursak, Deacon St. John’ın hikayesinde ya da oynanış açısından radikal bir değişiklik yapılmamış. Ufak iyileştirmeler var, fakat düşmanların yapay zekaları bana kalırsa halen sınıfta kalıyor. Silah çeşitliliği ve kendi yarattığınız yakın dövüş silahlarını kullanmak çok zevkli. Tabi oyun içinde ilerledikçe farklı silahlara da sahip olabiliyorsunuz.

Hikayemiz genel olarak Deacon’ın kız arkadaşını bulmak ve hayatta kalmak üzerine kurulu. Bu yolda karşımızdaki düşmanlar sadece zombiler değil, RIP’çiler dedikleri bir tür tarikat, kamp içerisindeki hainler ve yollarda önünüzü kesen başıboşlar da sizi öldürmek istiyor. Devre dışı bıraktığınız önemli düşmanlar ve size verilen kamp görevleri sayesinde güven ve kamp kredi kazanabilirsiniz. Kazandığınız kamp kredileriyle de yeni teçhizatlar alabilir ya da motorunuzu modifiye edebilirsiniz.

Sonuca bağlayacak olursam…

Zombi ve hayatta kalma tarzı oyun sevenler için Days Gone, son zamanlarda çıkan en iyi oyunlardan biri diyebilirim. Açık dünya olması ve motor sürüşü oldukça keyifli. Ayrıca Steam üzerinden oyunu oynayan kişiler de oldukça mutlu olduklarını belirtmiş. Pandemi döneminde zombi istilasını da görmek istiyorsanız Days Gone’a bir bakın derim.



