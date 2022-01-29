Siyaset DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

Siyaset

DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis tarafından gözaltına alındı.

29 Ocak 2022, Cumartesi 14:42 Son Güncelleme:
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DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in de aralarında olduğu grubun teröristbaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşıldı. Başlar öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Güvenlik ve TEM şube ekiplerince 26 Ocak’ta DBP il binasına operasyon düzenlendi. Ekipler, il binasında arama yaptı.

Koronavirüse yakalandığı için o dönem evinde izolasyonda olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, tedavisinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındı.

Seval Gülmez, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

HDP’Lİ 4 VEKİL VE İL BAŞKANINA DA SORUŞTURMA 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşunda bulundukları, fotoğraflarda tespit edilen HDP Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Dersim Dağ, İmam Taşçıer ve Remziye Tosun ile İl Başkanı Zeyyat Ceylan hakkında da soruşturma başlatıldı. 

Burak EMEK/DİYARAKIR, (DHA)


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