De Gea tartışmalarına Mesut Özil detayı!

Manchester United, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi finalinde penaltılar sonucu Villarreal'a yenilmiş ve kupayı İspanyol rakibine kaptırmıştı. Manchester United'ın kalecisi De Gea'nın 11 penaltının hiçbirini kurtaramaması ve son 5 yılda penaltı kurtarmamış olması maç sonrası gündem haline geldi. 11 penaltıyı kurtaramayan De Gea, kendi kullandığı penaltıda da rakip kaleci Rulli'yi geçemeyince kupa Villarreal'in oldu.

DE GEA'NIN ÇILGIN SERİSİ 36'YA YÜKSELDİ

En son 5 yıl önce, Nisan 2016'da penaltı kurtarışı yapan David de Gea, bu maç öncesi kalesine atılan son 25 penaltıya engel olamamıştı. Villarreal maçıyla bu seri 36'ya çıktı.

Sezon boyunca De Gea'yı yedek bırakan ve Manchester United kalesini koruyan genç İngiliz kaleci Dean Henderson, karşı karşıya kaldığı 19 penaltının 8'ini kurtarmıştı. Henderson'un, De Gea'nın yerine kadroda olmaması yönünden menajer Solskjaer de eleştiri aldı.

DE GEA, MESUT ÖZİL GİBİ

İngiliz basınında çıkan haberlerde David De Gea'nın Manchester United'da Mesut Özil gibi olduğu ifade edildi. Takımın en yüksek maaşlı futbolcusu olan İspanyol kalecinin mevcut maaşını başka bir kulüp karşılayamaz. De Gea'nın, yıllık yaklaşık 20 milyon poundu bulan maaşıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mesut Özil de Arsenal'da benzer bir sorun haline gelmiş, Londra ekibi sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Türk asıllı Alman futbolcuyla anlaşarak yolarını ayırmıştı. Mesut Özil de ayrılığın ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Hürriyet