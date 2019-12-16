De Niro: Trump’ı asla oynamam

Kariyerinin başından beri hiç yabancısı olmadığını belirttiği insanlık dışı karakterleri oynarken olaylara her zaman onların penceresinden bakmaya çalıştığını vurgulayan de Niro, Trump hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

De Niro, “Trump, bana göre ahlak ve etik kuralları olmayan, doğru ve yanlışın ayırdına varamayan sahtekar bir oyuncu” dedi.

“Onu oynamayı asla istemezdim” diyen Hollywood yıldızı, “O kadar berbat bir insan ki. Bağışlanılır bir yanı yok. Hiçbir karakter için daha önce bunu söylememiştim” ifadelerini kullandı.

De Niro, Hollywood’da Trump’ı en acımasız şekilde eleştiren aktörlerden biri.

Ünlü oyuncu daha önce de Trump için “Bugün, bir gangster olduğunu düşünen ama iyi bir gangster bile olmayan garip, mantıksız bir başkanımız var. Gangsterlerin bile hırsızlar arasında bir onuru var" ifadelerini kullanmıştı.

Robert de Niro, en etkili Trump çıkışını ise 2018 yılı CBS televizyonunda canlı yayımlanan 72'nci Tony Ödülleri töreni sahnesinde yapmış, "Tek bir şey söyleyeceğim. Trump'ı S…. (F…. Trump)" deyince ayakta alkışlanmıştı.