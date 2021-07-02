Dead Space yıllar sonra geri dönebilir

EA’in Dead Space’in geri dönüşü için Motive isimli stüdyosunu görevlendirdiği belirtildi. Şirketin Resident Evil 2 tarzı bir deneyim istediği ifade ediliyor.

Yazar Jeff Grubb, oyuncuları orijinal oyunu “güçlü bir kaynak” olarak kullanan bir deneyim yaşatacağını belirtti. Serinin daha sonraki oyunlarında kullanılan modern özelliklerin ve oyun dinamiklerinin de yeni oyunda olacağı, Grubb tarafından verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Grubb, Dead Space’in dönüşü için ilk ipucunu GamesBeat Decide isimli podcast’inde verdi. EA’in duyuruyu 22 Temmuz’daki Play etkinliğinde yapabileceği belirtildi.











