DEAŞ emiri Bursa’da yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına 2014-2017 yılları arasında Suriye ile Irak´ta tarım ve hayvancılık emiri olarak faaliyet yürüten ’Hacı İdris’ kod adlı Muvaffak Mustafa Muhammed Ali al-Kassab ´ın 2018 yılında illegal yollardan Türkiye´ye giriş yaptığını belirledi. Sürdürülen incelemelerde Kassab´ın Bursa´da gizlendiği ortaya çıktı. DEAŞ´lı teröristin yakalanması için çalışma başlatan TEM ve MİT ekipleri, geçen perşembe günü Muvaffak Mustafa Muhammed Ali al-Kassab´ın Bursa’da saklandığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kassab, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA