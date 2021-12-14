DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve terör faaliyetinde bulunduklarını tespit ettikleri kişilere yönelik operasyon düzenlemiş, operasyonlarda yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Şahısların evlerinde yapılan aramada terör örgütü DEAŞ'da faaliyette bulunduklarını belgeleyen çok sayıda fotoğraf ve dijital doküman ele geçirilmişti. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise sınır dışı edildi. Tutuklanan K.A.A.A. ve H.H.S.A.T. isimli şahısların örgütün sözde keskin nişancı ve sözde sorumlusu olduğu öğrenildi.

KIRŞEHİR (İHA)



