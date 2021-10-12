Türkiye DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Türkiye

DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

ANK Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 Ekim 2021, Salı 09:34 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 9 ilde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA


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