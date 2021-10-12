DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
ANK Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
12 Ekim 2021, Salı 09:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 9 ilde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN