Türkiye DEAŞ şüphelisi, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yakalandı

DEAŞ şüphelisi, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yakalandı

Türkiye

DEAŞ şüphelisi, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yakalandı

DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu İ.A. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

04 Kasım 2021, Perşembe 15:58 Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu İ.A. saklandığı evde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş ekipleri, DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye'de bir dönem terör örgütünün içinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla İ.A., saklandığı evde yakalandı. İ.A.'nın ev ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., sorgu için Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


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