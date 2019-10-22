DEAŞ, gençlerin eğlenmek için kullandığı popüler video uygulaması TikTok’a sızdı.

24 hesaptan DEAŞ propagandası yapıldığı belirlendi.

Bu hesaplardan DEAŞ’tan övgüyle söz edildiği ve sokaklarda bulunan cesetlerin yayınlandığı aktarıldı.

Bazılarının 1000'den fazla takipçisi vardı.

"Sektör çapında büyük sorun"

TikTok'un terör örgütlerinin uygulamayı kullanmasını engellemeye yönelik kuralları var. Ancak WSJ işaret edene dek, ABD ile Çin'deki içerik moderatör ekipleri ve ileri algoritmalar tarafından saptanamıyor.

DEAŞ hesaplarının ortaya çıkarılmasıyla ilgili sorular üzerine Forbes'e e-posta gönderen TikTok, bunun sektör çapında bir sorun olduğunu söyledi.

TikTok, kötücül davranışlara karşı önlem almakla uğraşan bir ekiplerinin olduğunu sözlerine ekledi.



