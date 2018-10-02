DEAŞ’a esir düşmüştü! Feride evlendi!

Şu anda 22 yaşında olan Feride Halaf, 16 yaşındayken Irak'ın kuzeyindeki Koço köyünde terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldı. Terör örgütü tarafından toplu tecavüze uğradı, işkence gördü.

Seks köleliğine zorlanan kız çocuğu, dört ayın sonunda açık kalan bir kapıdan kaçarak teröristlerden kurtuldu.

Annesi ve erkek kardeşiyle Musul'a ulaştı, oradan da Almanya'ya gitti. Mülteci kampında kendisi gibi Ezidi bir mülteci olan Nazhan Hasan ile tanıştı.

Çift, kabus dolu yılların ardından Almanya Köln'de evlendi. Kocasını 'ruh eşim' olarak tanımlayan Feride Halaf, düğün için "Hayatımın en güzel günü" ifadesini kullandı.

500 davetlinin katıldığı düğünde İngiliz basınına konuşan damat Nazhan ise, "Çok mutluyum, hayatımın aşkıyla tanıştım. Bugünü asla unutmayacağım. Onun adına çok gururluyum, gerçek bir savaşı. Feride'yi bir daha yalnız bırakmayacağım" dedi.







