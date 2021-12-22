Öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Şüpheli Ahmed Süleyman İbni Muhammed, DEAŞ'a yönelik MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Nisan'da Ataşehir'de kaldığı eve yapılan operasyonla yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheli, 2 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmed Süleyman İbni Muhammed'in 2014 yılında sahte pasaportla Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerek DEAŞ'a katıldığı, Suriye ve Irak'ta çok DEAŞ içerisinde silahlı çatışmalara katıldığı, DEAŞ mensubu pek çok üst düzey emir ile 2017'de Suriye'de ortak hareket ettiği belirtildi. Şüpheli Muhammed'in Irak ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde askeri emir olarak bir çok pozisyonda görev aldığı, 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan olduğu, şüphelinin elinde kılıç yanında 8-10 kadar silahlı DEAŞ mensubu ile yine elinde pompalı tüfekle çatışma yaparken birden fazla fotoğrafının olduğu, DEAŞ terör örgütüne ait flama altına konuşma yapan DEAŞ mensubu kişilere ait görüntü ve fotoğrafların olduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelinin söz konusu kılıçlı fotoğrafı da yer aldı. İddianamede, Suriye'de silah eğitimi aldığı ve verdiği, daha sonra sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Suriye'de DEAŞ saflarında girdiği çatışmalarda sağ gözünü ve sağ bacağını kaybettiği ve protez kullandığı, DEAŞ'ın sözde karar organı Lecne içerisindeki üst düzey emirle Suriye'deyken ortak hareket ettiği de anlatıldı. DEAŞ'ın yayınladığı şiddet içerikli propaganda videolarında görüntülerinin yer aldığı, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir El Bağdadi'nin 2017'de Deyirzor ve Hama arasındaki güvenli bir yerden Hama'ya intikalinde rol aldığı, dijital materyallerinde çok sayıda infaz görüntülerinin yer aldığı, canlı bomba yeleğinin bulunduğu fotoğrafının olduğu da iddianamede belirtildi.

DHA