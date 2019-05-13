DEAŞ’ın sözde üst düzey emiri tutuklandı

Osmaniye’de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde üst düzey emiri tutuklandı.

13 Mayıs 2019, Pazartesi 17:51 Son Güncelleme:
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DEAŞ’ın sözde üst düzey emiri tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle bağlantılı ve irtibatlı faaliyet yürüten DEAŞ terör örgütü üyelerinin tespitine yönelik çalışmalar kapsamında örgütün sözde üst düzey emirlerinden olduğu ileri sürülen Abu M. kod adlı A.K’yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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