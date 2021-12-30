Türkiye DEAŞ'ın 'Türkiye askeri kanat sorumlusu' Gaziantep'te yakalandı

DEAŞ'ın 'Türkiye askeri kanat sorumlusu' Gaziantep'te yakalandı

Türkiye

DEAŞ'ın 'Türkiye askeri kanat sorumlusu' Gaziantep'te yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye askeri kanat sorumlusu' olarak aranan Mehmet Fatih Alıcı, Suriye'ye kaçma hazırlığı yaptığı sırada polisin düzenlediği operasyon ile Gaziantep'te yakalandı.

30 Aralık 2021, Perşembe 12:28 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye askeri kanat sorumlusu' ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Fatih Alıcı'nın Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, firari hükümlünün geçmiş yıllarda Suriye'de bulunduğunu ve birçok DEAŞ'lı teröriste ideolojik ve askeri eğitim verdiğini belirledi.

Canlı bomba eylemlerinde kullanılan patlayıcıların da teminini sağladığı tespit edilen Mehmet Fatih Alıcı'nın Suriye'ye kaçma hazırlığında olduğunu belirlendi. Ekipler, Alıcı'nın saklandığı adresi tespit edip, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Alıcı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DHA

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