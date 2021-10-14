Türkiye DEAŞ'lı terörist Adıyaman'da tutuklandı! Kırmızı bültenle aranıyordu

DEAŞ'lı terörist Adıyaman'da tutuklandı! Kırmızı bültenle aranıyordu

Türkiye

DEAŞ'lı terörist Adıyaman'da tutuklandı! Kırmızı bültenle aranıyordu

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı. Terörist Adıyaman'da tutuklandı.

14 Ekim 2021, Perşembe 16:26 Son Güncelleme:
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Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, terör örgütüne üye olmaktan İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı, Türkiye'de de mavi bültenle hakkında arama kaydı olan U.M, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

Üzerinde canlı bomba eyleminde kullanılabilecek kişiye ait kimlik belgesi çıkan yabancı uyruklu kadın zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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