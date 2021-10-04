2021 yılının sonlarına geldik ve Kojima’nın insanları ikiye ayıran yapımının yeni versiyonu beğenimize çoktan sunuldu. PlayStation 5 için özel olarak geliştirilen bu versiyonda DualSense desteği, SSD sayesinde daha hızlı yükleme süreleri ve yeni lokasyonlar bulunuyor.

DualSense desteği bu jenerasyondaki favorilerden ilki. Oyunda kargo taşıdığınız için yürüdüğünüz alanların yüzeyleri oldukça önemli. DualSense burada o kadar iyi çalışıyor ki ayağınıza değen taşı bile hissedebiliyorsunuz. Ayarlar sekmesinden geribildirim şiddetini değiştirebilirsiniz, isterseniz düşürebilir veya yükseltebilirsiniz.

PlayStation 5’in en büyük özelliklerinden birisi olan süper hızlı SSD burada işinizi çok kolaylaştırıyor. Özellikle yeni gelen harita üzerinden seçebildiğiniz hızlı yolculuk lokasyonlarına saniyeler içinde ulaşabiliyorsunuz. Daha önceden listeler halinde gözüken hızlı yolculuk alanlarını harita üzerinden seçmek daha kullanışlı olmuş.

PlayStation 5 güçlü bir cihaz olduğu için oyunu PS4 versiyonunda oynayan kişiler grafiksel farklılıkları hemen anlayacaktır. İki farklı grafik modu bulunuyor, birinde performansa öncelik verirken diğerinde kaliteye önem verebiliyorsunuz. Daha akıcı bir oyun deneyimi yaşamak isteyenler performansı, grafik severler ise kaliteyi seçebilirler. İkisinde de oynama şansımız oldu ve oyuna keyif kattıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca, geniş ekran modu da getirilmiş, eğer 21:9 bir monitörünüz varsa Death Stranding’i geniş ekran modunda oynayabilirsiniz.

Donanımsal özellikleri bir kenara bırakırsak oyuna yeni gelen yakın dövüş mekaniği, yarış modu, Harap Fabrika lokasyonu ve görevleri, ekipmanlar gibi detaylar var. Yeni dövüş mekaniğiyle düşmanlara uçan tekme atabilir ya da yine üzerlerine koşup iki düşmanı aynı anda yere düşürebilirsiniz. Artık oyunda bir yarış pistiniz de var. Topladığınız maddeleri kullanarak bir yarış pisti inşa edebilirsiniz. Toplamda 12 parkurdan oluşan yarış modunu üç tekerlekli motor, Roadster ve kamyon ile oynayabilirsiniz.

Harap Fabrika lokasyonu Director’s Cut ile gelen en büyük yeniliklerden diğeri. Terk edilmiş fabrikanın içerisindeki düşmanları temizledikten sonra içerisini incelemeye başlıyorsunuz. Tek bir görev gibi düşünmeyin zaten fabrikanın içine girmek için önceden tamamlamanız gereken şeyler olacak. Onlar tamamlandığında içerideki düşmanları temizlemeye başlayabilirsiniz.

Ekipmanlara gelecek olursak, yeni silahınız Maser gun ile düşmanlara elektrik verebilirsiniz. Araç dahil pek çok şeye elektrik verebiliyorsunuz. Sırt çantanıza taktığınız Stabilizör isimli eklentiyle yüksek yerlerden düştüğünüzde bile ayakta kalmayı başarabilirsiniz ama siz yine de buna çok güvenmeyin, bazen yıkılabiliyorsunuz. Destek iskeletiyle dağlarda daha hızlı koşabilir ve engellerin üzerinden daha sağlam atlayabilirsiniz. Yeni gelen yardımcı robota yüklerinizi taşıtabilirsiniz, hatta o sizi en yakın merkeze kadar bile taşıyabilir. Bunları yapması için kiral ağ içinde olmanız gerektiğini unutmayın.

Death Stranding çok farklı bir oyun ve bence tüm oyuncuların deneyimlemesi gereken bir yapım. Hideo Kojima ve ekibi büyük risk alarak böyle bir oyunu geliştirti ve kendileri büyük saygıyı hak ediyor. Director’s Cut versiyonuna gelen güncellemeler tatmin edici seviyede, eğer oyunu daha önce oynamadıysanız ve PlayStation 5 için almayı düşünüyorsanız doğru zaman olabilir.