Decacorn ne demek? Trendyol’un decacorn unvanı ne anlama geliyor?

Decacorn terimi, değeri 10 milyar doları aşan şirketler için kullanılırken, Türkiye’den bu unvanı kazanan ilk teknoloji şirketi Trendyol oldu. Bu önemli başarıya yönelik açıklamada bulunan Trendyol Kurucusu Demet Mutlu, Trendyol’un ilk "decacorn" olmasının uluslararası arenadaki konumunu güçlendireceğini belirtti.

DECACORN NE DEMEK? TRENDYOL’UN DECACORN UNVANI NE ANLAMA GELİYOR?

Decacorn, terimi girişim sermayelerinin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu terim, dünya genelinde değeri 10 milyar doları aşan şirketler için kullanılıyor.

Yeni bir terim olan ve iş dünyasına son yıllarda giriş yapan decacorn terimi, değeri bir milyara ulaşan şirketlerin 2013 senesinde Cowboy Ventures’ın kurucusu Aileen Lee tarafından ‘Unicorn’ olarak isimlendirilmesinin ardından on milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler için de bir terim ihtiyacı doğmasının ardından kullanılmaya başlandı.

Bu noktada türetilen ve kelime anlamı ‘‘onboynuz’’ olan decacorn, değeri on milyar doları geçmiş şirketlerin sınıflandırılmasında kullanılıyor.