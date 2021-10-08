Türkiye DEDAŞ ekiplerini engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

DEDAŞ ekiplerini engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Türkiye

DEDAŞ ekiplerini engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinin bağlı kırsal mahallelerde, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekipleri jandarma eşliğinde denetime çıktı. Ekipleri mahallelerine sokmak istemeyenler, lastik yakarak yol kapattı.

08 Ekim 2021, Cuma 15:59 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinin bağlı kırsal mahallelerde jandarma eşliğinde denetime çıkan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerini mahallelerine sokmak istemeyenler, lastik yakarak yol kapattı. TOMA’nın tazyikli su sıkarak girdiği yolun açılmasıyla, abonesiz trafolar söküldü.

DEDAŞ ekipleri, elektrik borçlarını ödeyemeyen abonesiz ve kaçak enerji kullanan 84 trafoya işlem yapmak için jandarma eşliğinde Hilvan’ın Akıncı ve Kuskunlu mahallelerinde sabah erken saatlerinde denetim yaptı. Jandarmanın zırhlı araç ve TOMA’ların desteğindeki denetimde, ekiplerin mahallelerine girmesini istemeyenler Lastik yakarak yolu kapattı.

Yollar TOMA ile tazyikli su sıkılarak açıldı. Trafoların sökülmesine karşı çıkanlar, uzun süre görevlilerle konuşarak işlem yapılmamasını istedi.


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