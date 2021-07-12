Dedemin Fişi filmi, hemen herkesin karşı karşıya kalabileceği miras konusunu, haktarların kendi aralarında yaşadığı çekişmelerle anlatırken, izleyenleri de güldürmeyi başarıyor. Bununla birlikte, Çirci soyadının olayın geçtiği Malatya ile olan bağlantısı da izleyenlerin dikkatini çekiyor.

DEDEMİN FİŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Malatyalı Çirci Ailesi’nin reisi Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşince yaşam destek ünitesine bağlı biçimde hayatta tutulmaktadır. Ailenin üyeleri farklı yerlere dağılmış olan aile üyeleri u acı olay üzerine yeniden bir araya gelir. Hemen hepsinin farklı karakterleri ve farklı hayalleri vardır. Mirasa bir an önce sahip olabilmek için Salih Bey’in yaşam destek ünitesinin fişinin çekilmesine karar verirler.

Ancak hem ailenin çocukları hem de torunları arasında eski defterler açılır ve miras kavgası daha Salih Beyin fişi çekilmeden baş gösterir.

ÇİR NE DEMEK? ÇİRCİ NE ANLAMA GELİYOR?

Çir kelimesi Anadolu’da halk ağzında kayısı, erik, zerdali gibi meyvelerin kurusuna verilmiş isimdir.

Çirci ise bu kayısı kurularının satışını yapan kişiye deniyor.

DEDEMİN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015 yılında çekilen, ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini ise Meltem Bozoflu’nun yaptığı “Dedemin Fişi” filminin çekimleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gerçekleştirildi.

DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ