Dedemin Fişi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Hikayesini Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun yaptığı Dedemin Fişi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Malatyalı Çirci Ailesi’nin miras serüvenini konu alan filmin oyuncuları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

DEDEMİN FİŞİ VE OYUNCULARI

Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür ekibini biraraya getiren Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdoğan'a, yönetmenliği ise Meltem Bozoflu'ya ait. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin Fişi'nin başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul, Özge Borak, Erdem Yener, Doğa Rutkay, Onur Buldu, İrem Sak, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Film Malatyalı Çirci Ailesi’nin miras serüvenini konu alıyor.