Türkiye Dedenin torununa hediyesini belediye ekipleri götürdü

Dedenin torununa hediyesini belediye ekipleri götürdü

Türkiye

Dedenin torununa hediyesini belediye ekipleri götürdü

Mersin’de yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan Mehmet Ateş’in, uzun süredir göremediği torununa göndermek istediği hediyeyi belediye ekipleri ulaştırdı.

16 Nisan 2020, Perşembe 18:36 Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkması sınırlandırılan Mehmet Ateş, kriz merkezini arayarak 1,5 yaşındaki torunu Laden’in evde iyi vakit geçirmesi için süs balığı aldırmak istediğini iletti.

"65 yaş üstü olduğu için dışarı çıkamadı"

Ateş’in isteğini kırmayan ekipler, temin ettikleri Lepistes cinsi süs balıklarını küçük kızın evine götürerek sürpriz yaptı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Laden’in annesi Feray Ateş, kızının balıklara çok sevdiğini belirterek, "Dedemiz, torununa balık almak istiyordu ancak 65 yaş üstü olduğu için dışarı çıkamadı. Çok düşünceli bir davranış olmuş. Bize bugünlerde çok güzel bir sürpriz oldu. Kızım da çok beğendi." ifadesini kullandı.

AA

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