Türkiye Dedesini ziyarete gitmişti! Küçük Yağız'ın korkunç sonu

Dedesini ziyarete gitmişti! Küçük Yağız'ın korkunç sonu

Türkiye

Dedesini ziyarete gitmişti! Küçük Yağız'ın korkunç sonu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı kırsal Akörençarşak Mahallesi'nde oturan dedesini ziyarete gelen 6 yaşındaki Yağız Memiş, evin önünde oynadığı sırada 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.

07 Mayıs 2021, Cuma 01:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gölbaşı'nda oturan ve ailesiyle birlikte bir süre önce kırsal Akörençarşak Mahallesi'ndeki dedesini ziyarete gelen Yağız Memiş, dün saat 14.00 sıralarında eline aldığı sopayla evin önünde oynamaya başladı. Bir süre sonra Yağız'ın evin önünde olmadığını fark eden ailesi, çevrede aramaya başladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yaklaşık 3 saat süren arama sonucu Yağız'ın elinde oynadığı sopanın evin yakınında 5 metre derinliğindeki suyu kuyusunun kenarında olduğu görüldü. Bunun üzerine halat yardımıyla kuyuya inen aile fertleri Yağız'ı hareketsiz halde buldu.

Kuyudan çıkartılan Yağız, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yağız'ın öldüğünü öğrenen ailesi ve yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya) (DHA)

İlgili Haberler
Baraj suyu çekilince Roma İmparatorluğu kalıntıları ortaya çıktıFeci ölüm! Henüz 6 yaşındaydı...


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bu başarı bize çok iyi geldi
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Sen de yap
Rauf Tamer
Şirin Sever
Anlam arıyorum sayın hakim!
Şirin Sever
Oral Çalışlar
Tarihimizle hesaplaşmak
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan neden hedef?
Murat Çelik
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı