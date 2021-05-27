Dedikodular İlayda Alişan’ı kızdırdı
Adı ‘Masumiyet’teki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk dedikodularına karışan İlayda Alişan hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Hakan KIRARSLAN / POSTA
27 Mayıs 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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İlayda Alişan’ın adı önce ‘Şampiyon’daki partneri Halit Özgür Sarı, sonra da final yapan ‘Masumiyet’teki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılmıştı. 25 yaşındaki oyuncu aşk dedikodularına tepki gösterdi. “İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor. Üzülüyorum. Aşka değil, kariyerime odaklandım” dedi.