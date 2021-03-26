Dedikodunun vücut bulmuş hali: Cavidan!
Sadakatsiz'in Cavidan'ı... Her arkadaş ortamında muhakkak olan, kahve içerken aranan dedikodu arkadaşı.... Kısacası dedikodunun vücut bulmuş hali.
26 Mart 2021, Cuma 17:27 Son Güncelleme:
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Gerek laf sokmalarıyla, gerek soğuk esprileriyle aslında herkesin içinde bir Cavidan olduğunu hatırlattı. O laflarını sokarken izleyenlerin gönlüne girmeyi de başardı. Kimileri onu çok sevdi, kimileri ise eleştirdi ama o çizgisini hiç bozmadan devam etti! Ortamların aranan yüzü, dosta güven düşmana korku salan Cavidan'ı artık kimse tutamaz. O halde şimdi Gönül Güçlü düşünsün...