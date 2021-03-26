Dedikodunun vücut bulmuş hali: Cavidan!

Gerek laf sokmalarıyla, gerek soğuk esprileriyle aslında herkesin içinde bir Cavidan olduğunu hatırlattı. O laflarını sokarken izleyenlerin gönlüne girmeyi de başardı. Kimileri onu çok sevdi, kimileri ise eleştirdi ama o çizgisini hiç bozmadan devam etti! Ortamların aranan yüzü, dosta güven düşmana korku salan Cavidan'ı artık kimse tutamaz. O halde şimdi Gönül Güçlü düşünsün...