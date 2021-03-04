Deep Nostalgia nedir? Deep Nostalgia nasıl kullanılır?
Sosyal medyanın yeni uygulaması olan Deep Nostalgia herkes tarafından merak ediliyor. "Deep Nostalgia nedir? Deep Nostalgia nasıl kullanılır?" aramaları hız kazandı. İşte Deep Nostalgia ile ilgili bilmeniz gerekenler....
04 Mart 2021, Perşembe 19:59 Son Güncelleme:
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Yeni geliştirilen bir uygulama olan Deep Nosyalgia ile ilgili aramalar hızla devam ederken Deep Nosyalgia'nın nasıl kullanıldığı da merak ediliyor. Deep Nosyalgia ile fotoğraflar canlanıyor, göz kaş ve ağız hareketlerinde bulunarak sanki gerçekten hareket ediyormuş hissi uyandırıyor. Deep Nosyalgia uygulamasında genellikle yaşamını yitirmiş kişilerin fotoğrafları kullanılıyor.
Soy bilimi sitesi MyHeritage deepfake teknolojisi kullanarak fotoğrafınızı canlandıran bir uygulamayı hizmete sundu.
Siteye yüklediğiniz hayatını kaybetmiş akrabalarınızın fotoğraflarıyla onları canlı gibi hareket ettiren uygulama ücretsiz.
İsrailli şirket ‘Deep Nostalgia’ adını verdiği uygulamasına deepfake videoların kötüye kullanılmaması için ses özelliğini dahil etmemeye karar vermiş.
Şirket bazılarının ‘ürkütücü‘, bazılarınınsa ‘büyülü‘ bulacağı uygulamasının nostaljik amaçla yapıldığını belirterek, kullanım amacının ‘sevgili atalarınızı hayata döndürmek için‘ olduğunu ifade etti.
https://twitter.com/MyHeritage/status/1367091145990410244?s=20
DEEP NOSTALGİA NASIL KULLANILIR?
Android veya iOS model telefonlarınızdan uygulama mağazalarından Deep Nostalgia'yı indirebilirsiniz. Giriş yapmanız dahilinde istediğiniz fotoğrafı sisteme yükleyip canlandırabiliyorsunuz.