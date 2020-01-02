Onur Binay/posta.com.tr

Google araştırmacıları meme kanserini daha hızlı tespit edebilmek amacıyla kullanılacak bir algoritma üzerinde çalışıyor. Bu algoritmanın mamogram taramasının doğruluğunu artırabileceği söyleniyor.

Araştırmacılar, taramalarda meme kanserini bir radyologdan daha doğru veya daha iyi tespit etmek için derin öğrenme algoritmasını eğittiler. Hala erken bir aşamada olsa da, araştırma sonunda ABD'deki yanlış sonuçların azaltılmasına ve İngiltere'deki radyolog eksikliğinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Erken teşhis tedavinin anahtarı olduğundan, 50 yaşın üzerindeki kadınlar, hastalık belirtileri göstermeseler bile ABD ve İngiltere'de test ediliyor.

Yeni sistem, 76.000 İngiliz kadından alınan verileri ve ABD’den 15.000 tarama örneğini kullanılarak eğitildi. Yapay zekadan elde edilen sonuçlar gerçek sonuçlar ve radyolog yorumlarıyla karşılaştırıldığında oldukça tutarlı sonuçlarla karşılaşıldı. Sonuçlara göre, uzmanlara kıyasla yanlış negatif sonuçlarda ABD’de yüzde 5,7 Birleşik Krallık’ta ise 1,2 oranında azalma görüldü.

Araştırmacılar, doğruluk kontrolleri ve okuyucu simülasyonunun yanı sıra sistemin genelleştirilip genelleştirilemeyeceğini de inceledi. Buna göre sistem tek bir veri seti üzerinde eğitilebilir ve her yerde kullanılabilir.

Google araştırmacıları, geçmişe dönük verilerden çok mevcut hastalarla yapılacak çalışmalara ağırlık vermenin gerekliliğini söyledi.

Gelecekteki araştırmalarda dikkat edilmesi gereken konu, tarama makinelerinin üreticisidir. Çalışma Hologic adlı makineler aracılığıyla yapıldı. Gelecekteki çalışmalar, algoritmanın diğer tarayıcılarla da çalışmasını sağlamalı.











