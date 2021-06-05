Deezer, Çukur için yapılan şarkıyı platformunda yayınlayacak

Çukur, 7 Haziran’da yayınlanacak final bölümünde dizinin hayranlarına veda edecek. Son bölüm için müzisyen Toygar Işıklı tarafından hazırlanan Savaşın İçindeyim parçası, 3 ay boyunca sadece Deezer’dan dinlenebilecek.

Şarkı için rapçi Kamufle ile ünlü besteci Toygar Işıklı düet yaptı. Şarkının sözleri, Ekin Atalar tarafından kaleme alındı ve Işıklı tarafından bestelendi. Çukur hayranları, dizinin final bölümünün yayınlanacağı 7 Haziran akşamından itibaren ‘Savaşın İçindeyim’ şarkısını dijital müzik platformunda bulabilecek.