Deezer’da sanatçılar ASMR derlemesi için en hit şarkılarını fısıldadı

Deezer'da, ASMR Sessions’ı dinleyecilere sundu. Kadroda Alicia Keys, Sir Tom Jones, Ava Max, James Blunt ve YUNGBLUD yer alıyor. Şarkıcılar, kendi ASMR yorumlarını kullanarak hitlerini hiç duyulmamış bir parçaya dönüştürdü.

Dünya çapındaki sanatçılar, kendi müziklerini bir ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response=Otonom Duyusal Meridyen Tepki) formatında ilk kez bu özel Deezer Originals derlemesi için seslendirdi. Tüm dünyayı saran yeni ses fenomeni ASMR, fiziksel veya duygusal bir tepkiyi tetiklemek için nefes alma, dokunma ve fısıldama gibi sesleri kullanıyor.

ASMR Sessions, Alicia Keys’in ‘Fallin’, James Blunt’ın ‘You’re Beautiful’, Sir Tom Jones’un ‘What’s New Pussycat’, Ava Max’ın ‘Kings & Queens’i ve YUNGBLUD’ın ‘Parents’ parçalarının kendi ASMR yorumlarını içeriyor.

ASMR deneyimini üst seviyeye çıkarmak isteyen kullanıcılar, 360 Reality Audio ile daha da samimi tecrübe yaşayabilir. Deezer HiFi aboneleri için özel olarak sunulan bu deneyim, fısıltı, dokunma ve nefes alma gibi bireysel sesler de dahil olmak üzere parçadaki her şeyi sanal bir 360 küresel ses alanı içinde farklı konumlara yerleştiriyor. HiFi aboneleri, özel “360 by Deezer” uygulamasında tüm ASMR Sessions parçalarını bulabilecekler.

Son olarak yapılan araştırmalara göre geçen yıl ASMR içerik tüketimi yüzde 248 oranında arttı.