Moda DeFacto Almanya'nın başkenti Berlin'de mağaza açtı

DeFacto Almanya'nın başkenti Berlin'de mağaza açtı

Moda

DeFacto Almanya'nın başkenti Berlin'de mağaza açtı

2021 yılında 10 ülkede 22 yeni mağaza açarak globalleşme çalışmalarına hız veren DeFacto açısından Berlin mağazası dönüm noktası olma özelliğini taşıyor.

29 Aralık 2021, Çarşamba 13:29 Son Güncelleme:
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DeFacto CEO'su İhsan Ateş, "Bugüne kadar pek çok ülkede yatırım yaptık. Online operasyonlarımızla birlikte 93 ülkede müşterilerimize ulaşıyoruz. Berlin mağazamız ise şirketimiz açısından dönüm noktası. Berlin ile attığımız adım, önümüzdeki dönemde gelişen pazarlarla birlikte gelişmiş pazarlarda da etkin rol oynayacağımızın habercisi" dedi.

DeFacto’nun Berlin mağazası şehrin ‘İstiklal Caddesi’ne benzeyen, uluslararası moda markalarının mağazalarının bulunduğu en ünlü alışveriş caddesi olan Tauentzienstraße üzerinde bulunuyor. Berlin, aynı zamanda Avrupa’nın kültür başkentlerinden biri olarak öne çıkıyor. Berlin mağazasında perakende sektöründe öncü olacak bir mağaza deneyimi tasarladıklarını belirten CEO İhsan Ateş, "Mağazamızda konumlandırdığımız dijital ekranlarda dijital sanat projelerine yer veriyoruz. Genç tasarımcıların eserlerini sergilemek istediği bir platform oluşturuyoruz. Çeşitliliklerin, farklılıkların şehri Berlin’de yaşayanlar, turist olarak şehri ziyaret edenler mağazamızda farklı bir deneyim yaşayacaklar. Burası kültürel ve sanatsal aktivitelere meraklı insanların buluşma noktası olacak" dedi.

Pandeminin perakende sektörüne farklı bir bakış açısı getirdiğini belirten Ateş, artık sadece alışverişin değil, deneyimin de önemli olduğunu, bu nedenle Berlin mağazasındaki uygulamalarına benzer yenilikleri önümüzdeki dönemde müşterilerine sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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