Türkiye Defalarca aynı şeyi yaptı! Bu sefer tutuklandı

Defalarca aynı şeyi yaptı! Bu sefer tutuklandı

Türkiye

Defalarca aynı şeyi yaptı! Bu sefer tutuklandı

Daha önce uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından elektronik kelepçe adli kontrolü ile serbest bırakılan Mustafa D. tekrar uyuşturucu satarken yakalanınca tutuklandı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 14:44 Son Güncelleme:
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Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi’nde oturan Mustafa D.'nin evde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini alan polis, çalışma başlattı. Takibe alınan eve girip çıkan E.D.'nin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ardından aynı eve girip çıkan R.K., M.T. ve E.B. de gözaltına alındı. Şüpheliler, Mustafa D.'den uyuşturucu madde almak için geldiklerini söyledi. Bunun üzerine eve operasyon düzenlendi. Evde Mustafa D. ile F.T. gözaltına alındı. Mustafa D.'nin evinde yapılan aramada, 205 gram esrar, 40 gram eroin ele geçirildi.

Mustafa D.'nin daha önce 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri kapsamında elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Elektronik kelepçe tedbiri nedeniyle evden çıkamayan Mustafa D'ye, uyuşturucuyu arkadaşı F.T.'nin getirdiği ve birlikte sattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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