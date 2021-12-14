Türkiye Defalarca şikayet etmiş! Kadıköy'de bir kadın restoranda otururken vuruldu

Defalarca şikayet etmiş! Kadıköy'de bir kadın restoranda otururken vuruldu

Türkiye

Defalarca şikayet etmiş! Kadıköy'de bir kadın restoranda otururken vuruldu

Kadıköy'de bir restoranda oturan Demet S., 44 yaşındaki Tolga Ergen tarafından ruhsatsız tabancayla vuruldu. Demet S.,'nin Tolga Ergen hakkında defalarca kez şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

14 Aralık 2021, Salı 14:44 Son Güncelleme:
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Kadıköy'de bir restoranda oturan kadın, bir şahıs tarafından kurusıkıdan bozma tabanca ile başından vurularak yaralandı. Silahını restoranda bırakarak kaçan saldırgan, polis tarafından yakalandı. Kadının şahıs hakkında daha önce defalarca şikayetçi olduğu öğrenildi.



UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Olay Kadıköy'deki Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki bir restoranda meydana 12 Aralık günü saat 20.30 sıralarında geldi. İddiaya göre restoranın içinde bulunan Tolga Ergen (44), kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla Demet S.'yi (38) başından vurarak yaraladı. Tolga Ergen tabancasını olay yerinde bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 'extacy' diye bilinen uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

TEHDİT SUÇUNDAN ŞİKAYET ETMİŞ!

Yaralanan Demet S.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı fakat tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca Demet S.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce şüpheli Tolga Ergen'den “tehdit" suçundan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheli Tolga Ergen'in Demet S.'ye karşı işlediği iddia edilen 3 kez “kasten yaralama" ile “tehdit" ve “hakaret" suçlarından toplamda 5 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilen Tolga Ergen burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Tolga Ergen'in “kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.


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