Defalarca takla atan araçtan sağ çıktı
Kırıkkale’de seyir halinde defalarca takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı
Kaza, Kırıkkale-Ankara ve Samsun Karayolu'nun birleştiği bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Oğulcan Birdal idaresindeki otomobil, seyir halindeyken virajı alamayarak defalarca atarak tarlaya yuvarlandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birdal ise kendi çabalarıyla araçtan sağ çıktı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından sürücü Birdal tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KIRIKKALE (İHA)