Defalarca takla atan araçtan sağ çıktı

Kırıkkale’de seyir halinde defalarca takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı

05 Mart 2019, Salı 23:00
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Defalarca takla atan araçtan sağ çıktı

Kaza, Kırıkkale-Ankara ve Samsun Karayolu'nun birleştiği bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Oğulcan Birdal idaresindeki otomobil, seyir halindeyken virajı alamayarak defalarca atarak tarlaya yuvarlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birdal ise kendi çabalarıyla araçtan sağ çıktı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından sürücü Birdal tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

KIRIKKALE (İHA)

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