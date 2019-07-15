Define arayan baba ve oğlunu kıyafetlerindeki çamur yakalattı

İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi’nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 80 KY 399 plakalı aracı şüphelenerek durdurdu.

Araçtaki A.Ö. ve oğlu M.Ö.’nün elbiselerindeki çamurdan şüphelenen askerler, yaptıkları aramada kazma ve kürek ele geçirildi.

Otoparka çekilerek detaylı arama yapılan araçta tarihi eser olduğu düşünülen aslen heykeli ve kadın yüzü figürlü heykel ile define aramakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Baba ve oğlu Hacıveliuşağı Mahallesi’nde kaçak kazı yaparak define aradıklarını itiraf etti. Şüphelilerle birlikte kazı noktasına giden jandarma, 100 metrekare alan içerisinde 5 farklı noktada kaçak kazı çukurları tespit etti.

Ele geçirilen heykeller Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, A.Ö. ve M.Ö. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

DHA