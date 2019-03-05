Define çukuruna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Bolu'da bugün evin bodrum katından gelen kedi sesini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi bulmak için evin çevresi ve bodrum katında arama çalışması yaptı. Çalışmalar sonucunda kedi evin bodrum katında açılan 15 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğindeki çukurda bulundu.

Ekipler, kuyunun derin ve dar olması nedeniyle aşağıya inemedi. İtfaiye, ucuna kedi kafesi bağladıkları ipi kuyu içerisine sarkıttı.

Kafese girmesiyle ipi yukarı çekilen kafes ile kedi kurtarıldı. Kedi daha sonra evin bulunduğu yerde bırakıldı.

Olay yerine gelen polis, define için açıldığı düşünülen kuyuyla ile ilgili çalışma başlattı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)