Define kazısında öldü, bedeni 20 metre derinden çıkarıldı!
Mersin'de Mehmet Binay isimli define avcısı, kazdığı tünelde meydana gelen patlama sonrası göçükte kalarak hayatını kaybetti.
20 Şubat 2022, Pazar 10:44 Son Güncelleme:
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Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Çelebili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Binay define aramak için bölgede tünel kazdı, bu sırada patlama meydana geldi.
Binay, göçük altında kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
20 metre derinden çıkartılan Binay'ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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