Türkiye Defineciler hazine ararken yerin 30 metre altında gizli Pamukkale'yi buldu

Defineciler hazine ararken yerin 30 metre altında gizli Pamukkale'yi buldu

Türkiye

Defineciler hazine ararken yerin 30 metre altında gizli Pamukkale'yi buldu

Denizli'de hazine arayan defineciler tesadüfen yerin 30 metre altında beyaz traverten ve sarkıtların olduğu bir mağara buldu. Serinhisar ilçesindeki Kızılhisar Mağarası, korumaya alındı.

15 Şubat 2021, Pazartesi 13:16 Son Güncelleme:
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Serinhisar ilçesinin kırsal Kızılhisar Mahallesi'nin 'Sarp Deresi' mevkii olarak bilinen Gavuralanı Tepesi'ndeki insan figürüne benzeyen kayanın yanında bir süre önce kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı belirlendi. Definecilerin kazdıkları yerden iple inildiğinde yaklaşık 30 metre derinliğinde bulunan Kızılhisar Mağarası'na ulaşıldığı belirlendi.



Dağlık alandaki 1 saatlik yürüyüşle ulaşılan mağaradaki odacıklarda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'Beyaz Cennet' Pamukkale'deki gibi travertenler ile sarkıt ve dikitlerin bulunduğu bildirildi.

Mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tabiat varlığı olarak ilan edilerek korumaya alındı. Mağara yöre halkında da merak uyandırıyor. Mağarayı görmek isteyen maceraseverler iple içine inerek doğal güzelliği görebiliyor.

Bölgede çobanlık yapan Mehmet Alabaş, mağaranın koruma altına alınmasına sevindiklerini belirtip, "Define avcıları kaya üzerindeki insan başı figürüne bakıp, yanında hazine bulmak amacıyla kaçak kazı yapmışlar. Kazdıkları sırada bu mağarayı bulmuşlar. Eskiden burada böyle bir mağara yoktu. Kaçak kazıyla ortaya çıkmış, ne zaman kazıldığı belli değil. Avcılar gizli cenneti ortaya çıkarmış. Mağaranın içinde hazine bulup, bulmadıklarını da kimse bilmiyor. Dar bir girişi var iple inilebiliyor. İçinde travertenler ve sarkıtlar var. Daha derin olan yerler var ancak girilemiyor. Mağaranın koruma altına alınmasına sevindik. Turizme kazandırılırsa bölge için iyi olur" dedi

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