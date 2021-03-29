Türkiye Defineciler kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar

Defineciler kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar

Türkiye

Defineciler kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar

Kocaeli Karamürsel'de ormanlık bir alanda bulunan kulübede define için kuyu açan kişiler suç üstü yakalandı.

29 Mart 2021, Pazartesi 09:14 Son Güncelleme:
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karamürsel Tepeköy Mahallesi’nde ormanlık alanda kulübe içerisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerin ardından kulübeye baskın yapan polis, kulübe içerisinde kurdukları vinç ile kuyu içerisine giren ve dedektör ile altın arayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 


Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli) -DHA

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