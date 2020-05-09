Definecilerin kazdığı çukura düşen porsuk ve yavrusu kurtarıldı

Aksaray’da merkeze bağlı Çekiçler köyü kırsalında hayvanlarını otlatan vatandaş, çukurdaki porsukları gördü. Kendi imkanlarıyla hayvanları çıkartamayan köylü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Verilen adrese giden ekipler, çukurdan çıkardıkları porsuk ve yavrusunu doğaya saldı.

AA