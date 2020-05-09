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Türkiye Definecilerin kazdığı çukura düşen porsuk ve yavrusu kurtarıldı

Definecilerin kazdığı çukura düşen porsuk ve yavrusu kurtarıldı

Türkiye

Definecilerin kazdığı çukura düşen porsuk ve yavrusu kurtarıldı

Aksaray’da definecilerin kazdığı 3 metre derinliğindeki çukura düşen porsuk ve yavrusu kurtarıldı.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 22:14 Son Güncelleme:
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Aksaray’da merkeze bağlı Çekiçler köyü kırsalında hayvanlarını otlatan vatandaş, çukurdaki porsukları gördü. Kendi imkanlarıyla hayvanları çıkartamayan köylü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Verilen adrese giden ekipler, çukurdan çıkardıkları porsuk ve yavrusunu doğaya saldı.

AA

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