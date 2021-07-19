DEFNE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Laurus cinsini meydana getiren herdem yeşil ağaç veya ağaççık görüntüsünde olan bitki türlerinin genel ismine defne denmektedir.

Akdeniz defnesi, Laurus azorica ve Laurus novocan defne türleri arasında yerini almaktadır. Elbette ki ülkemizde en çok Akdeniz defnesi kullanılmaktadır.

Defne çayı bu özel bitkinin yaprağıyla demleme tekniği kullanılarak yapılmaktadır. Özellikle bu çay vücuttan fazla suyun atılması özelliğiyle bilinmektedir. Bunun gibi defne çayının daha pek çok faydası vardır.

Defne çayı hazırlarken ilk yapılması gereken bir su bardağı suyu kaynatmak olacaktır. Bu ısınmış olan bir su bardağı suya ise defne bitkisinin yaprağını eklemeniz gerekecektir. Bu yaprak 2 ya da 3 adet defneyaprağı olabilmektedir. Defneyaprağını kaynayan suya ekledikten sonra on dakika kadar demlenmeye ve ılımaya bırakmalısınız. Bu arada çay hem demlenecek hem de içilmesi gereken kıvama gelecektir. Demlenen çayı yapraklardan arındırmak için süzgeç kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan defne çayını afiyetle içebilirsiniz.

DEFNE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Defne çayının faydaları şöyle sıralanmaktadır:

Vücutta olan yoğun terlemeyi azaltmaktadır.

Vücuttaki fazla suyu atmaktadır.

Göz sağlığını korumaktadır.

Göz şişkinliklerini azaltmaktadır.

Yüksek oranda antioksidan içermektedir.

Cilde iyi gelmektedir.

Uykuyu düzenini sağlamaktadır.

İştah açmaktadır.

İçinde vitamin ve mineral bulunmaktadır.

Vücuttaki zararlı maddeleri ve mikropları azaltmaktadır.

Böylece ciltteki sivilce ve siyah nokta oluşumunu engellemektedir.

Ciltteki iz ve lekelere de bu çay iyi gelmektedir.

DEFNE YAPRAĞI ÇAYI NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Defneyaprağı çayı vücut direncini sağlayarak hastalıkların oluşumunu engellemektedir. Böylece vücut güçlü ve canlı hissetmektedir.

Aynı zamanda da zararlı maddelerin birikmesine engel olmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı defneyaprağı çayının sabahları uyandıktan sonra aç karnına içilmesi önerilmektedir. Böylece kişi kendisine yoğun geçen gün temposuna hazırlayacaktır. Vücut kendini gün boyu dinç ve enerjik hissedecektir.

DEFNE BİTKİSİNİN İÇERİK ZENGİNLİĞİ

Defne bitkisinin içinde çeşitli vitamin ve mineraller yer almaktadır. Bu zengin içerik bu bitkinin çayının içilmesini sağlamaktadır. Defneyaprağı doğal bir bitkidir. Defneyaprağı mineral ve vitamin bakımından oldukça zengindir.

Defne bitkisinin içeriğinde bol miktarda magnezyum, kalsiyum, manganez ve demir bulunmaktadır. Bu zengin içerik sebebiyle defneyaprağı ciltteki sivilce ve siyah noktaları hızla geçirmektedir. Sağlığa inanılmaz olumlu etkileri bulunmaktadır. Geçmesi bile zor olan cilt hastalıklarını gidermede oldukça etkilidir.

DEFNE ÇAYININ İYİ GELDİĞİ HASTALIKLAR NELERDİR?

Defne çayı rutin kalpteki ve uzuvlardaki kapiler duvarları güçlendirmektedir. Aynı zamanda bu çay kafeik asit kötü kolesterolün dolaşım sisteminden atılmasını sağlamaktadır. Bu sayede de defneyaprağı çayı vücuttaki hastalıklardan kaynaklı ağrıları hafifletmektedir.

Defneyaprağının içinde yer alan esansiyel yağ aynı zamanda artrit, romatizmal ve burkulma kaynaklı vücutta meydana gelebilecek şiddetli ağrıları azaltmada olumlu düzeyde etkilidir.

Defne çayının bireyi rahatlatma ve sakinleştirme etkisi de vardır. Bu yüzden psikolojik hastalıklara da iyi gelmektedir. Örneğin birçok birey uykusuzluk problemi yaşayabilmektedir. Gece içilen bir bardak defneyaprağı çayı sizin rahat, huzurlu ve kesintisiz bir uyku yaşamanızı sağlayacaktır. Bu sayede sabah uykunuzu almış ve enerjik olarak uyanabilirsiniz.

Aynı zamanda defneyaprağı çayı migren gibi şiddetli baş ağrılarını da gidermektedir. Bu yüzden kişinin ağrılarını gidererek yaşam kalitesini yükseltmektedir. Böylece beden, zihin ve ruh rahatlamaktadır. Bu rahatlama kişinin daha sakin bir yaşam sürmesini sağlayacaktır.





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