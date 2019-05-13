Defne de oradaydı

Geçen günlerde sahnede fenalaşarak gösterisini yarım bırakan Cem Yılmaz, önceki akşam Kıbrıs Concorde Luxury Resort otelde sahneye çıktı

13 Mayıs 2019, Pazartesi 10:29
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Defne de oradaydı

Tansiyonunun düştüğünü ve heyecanlandığını belirten ünlü komedyen, ''Sevenimiz çok'' dedi.

Aynı otelde ikinci kez oyununu sergileyen Cem Yılmaz'ı izlemeye gelenler arasında sevgilisi Defne Samyeli, oyuncu Zafer Algöz, abisi Can Yılmaz da vardı.

İki saat gösteri yapan Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu, oğlu Kemal ve Mustafa Sandal ile ilgili yaptığı esprilerle dikkat çekti.

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