Defne Samyeli -10 derecede soyundu

Son günlerin en çok konuşulan isimlerin başına gelen Defne Samyeli bu defa aşk hayatıyla değil işiyle gündeme geldi. Bir derginin çekimleri için Palandöken’e giden Samyeli -10 derecede poz verdi. Fotoğraflarını Instagram hesabından, "Üç hafta önce bu çekim için ekipçe ve neşe içinde Palandöken’e gittik. Pek güldük, eğlendik ama donduk tabii. Hele ben...Yazın bile üşüyen ben, -10 dereceye iyi dayandım sanırım." notuyla paylaştı.

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşk ile gündeme bomba gibi düşen Defne Samyeli'nin ayrılığı da çok konuşulmuştu. Cem Yılmaz'ın Serenay Sarkıya ile birlikteliğinin ortaya çıkmasının ardından Cem Yılmaz ile ilgili paylaşımlarını Instagram hesabından da silen Samyeli kendini işine adadı.

47 yaşındaki Defne Samyeli düzgün fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkardı.





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