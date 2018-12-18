Defne Samyeli: Ateş püskürmüyorum!

Muhabirlerin "Cem Bey'i yanınızda göremedik" sözlerine Defne Samyeli "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Daha sonra 'Flaş flaş özel hayatıyla ilgili konuşmadı, ateş püskürdü' diyorsunuz.

'BUNLARIN HİÇBİRİ YOK'

Bunların hiçbiri yok. Ateş püskürmüyorum. Ben hiç özel hayatım hakkında hiç konuşmadım ki" şeklinde cevap verdi. (Milliyet)





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