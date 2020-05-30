Magazin Defne Samyeli aylar sonra ilk kez konuştu

Defne Samyeli aylar sonra ilk kez konuştu

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Defne Samyeli aylar sonra ilk kez konuştu

Saba Tümer'in canlı yayınına katılan Defne Samyeli'nin, bir soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 23:25 Son Güncelleme:
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Saba Tümer'in canlı yayınına katılan Defne Samyeli, "Aşka inancın kaldı mı?" şeklindeki soruya, "Tabii. Sevebilmek, aşık olabilmek; sana aşık olunmasından ya da sevilmekten çok daha güzel bence. Kalbim büyüyor gibi hissediyorum. Kendini bulutlar üzerinde hissettiğin duygular peşinde koştuğun; kendine çok bağladığın bir durumsa; büyük bir aşk yaşayacaksan beraberinde büyük bir nefret kaçınılmaz" yanıtını verdi.

Öte yandan Samyeli, "Ben her bahar aşık olurum. Şu an aşık değilim, ama olabilirim. Şarkıda söylenen gibi aşık değilim olabilirim, yüzde elli sevebilirim..." diye de ekledi.

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